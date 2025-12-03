Volg Hart van Nederland
Fietser zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen in Grave

Ongeluk

Vandaag, 15:22 - Update: 23 minuten geleden

Op de Sint Elisabethstraat in Grave (Noord-Brabant) is woensdagmiddag een fietser zwaargewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen. Een traumahelikopter en meerdere ambulances rukten uit om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis te brengen.

Het ongeval vond rond 12.30 uur plaats. Volgens een correspondent ter plaatse reden zowel de fietser als de vrachtwagen in dezelfde richting toen het misging. Hoe de botsing precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.

De politie laat aan Hart van Nederland weten te onderzoeken of en op welke manier de vrachtwagen betrokken was bij het ongeval. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat de fietser door eigen toedoen, bijvoorbeeld door een medische oorzaak, ten val is gekomen en vervolgens door de vrachtwagen is geraakt.

Over eventuele schade aan de vrachtwagen is volgens de politie nog niets bekend.

Door Joep Higler

