Ernstige aanrijding bij tankstation A50, vrouw belandt onder vrachtwagen

Een vrouw is vrijdagmiddag bij een tankstation op de A50 richting bij Eindhoven onder een vrachtwagen terecht gekomen. Dat laat een woordvoeder van de politie weten aan Hart van Nederland. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

Een traumahelikopter, verschillende brandweervoertuigen en veel politie-eenheden kwamen naar het ongeluk toe. De brandweer plaatste schermen om het ongeluk heen, zodat het zicht op de plek van het ongeluk werd afgeschermd. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren.

Aanspreekbaar

De mevrouw die onder de vrachtwagen terecht was gekomen was aanspreekbaar toen ze met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.