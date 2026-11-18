Een fietser is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Noord-Hollandse Bovenkarspel. Het slachtoffer moest onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De bestuurder van de auto is na het ongeluk aangehouden.

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Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur op de kruising van de Stationslaan met de Middenweg, ter hoogte van de Primera. Volgens een 112-correspondent zagen meerdere mensen de aanrijding gebeuren en schoten direct te hulp. Nog voordat de hulpdiensten arriveerden, verleenden omstanders eerste hulp aan de zwaargewonde fietser.

Vanwege de ernst van het ongeluk werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De helikopter landde in de omgeving, waarna een trauma-arts het ambulancepersoneel hielp bij de behandeling van het slachtoffer. De arts ging vervolgens mee in de ambulance naar het ziekenhuis om onderweg medische zorg te kunnen blijven verlenen.

Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend.

Automobilist aangehouden

De politie heeft de bestuurder van de auto aangehouden op verdenking van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Specialisten van de Forensische Opsporing Verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De kruising van de Stationslaan met de Middenweg werd daarvoor afgesloten.