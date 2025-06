Loodzware koe valt op boer in Eerbeek en blijft liggen: brandweer redt man

Een boer is zondagavond gewond geraakt in het Gelderse Eerbeek, nadat hij bekneld raakte onder een koe. De brandweer moest in actie komen om het honderden kilo’s zware dier van het slachtoffer te tillen. Hoe de man precies onder de koe terecht is gekomen, is nog onduidelijk.

Toen de brandweer werd ingeschakeld om de man te bevrijden, zat hij al enige tijd vast onder het dier. “Rond 20.00 uur kregen we de melding dat er iemand klem zat,” zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) tegen Hart van Nederland. “Met speciale apparatuur is de koe overeind geholpen.”

De boer is na zijn bevrijding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar hoe het incident precies heeft kunnen gebeuren.