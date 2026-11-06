Zwaar ongeluk op N209 bij Bleiswijk, meerdere gewonden

Bij een ernstig ongeluk op de provinciale weg N209 bij Bleiswijk heeft de brandweer een auto moeten openknippen om de slachtoffers te bevrijden. Twee mensen raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt de politie. De weg is vrijdagochtend nog afgesloten tussen de afritten Moerkapelle en Zoetermeer-Oost.

Het ongeluk gebeurde bij de Prismalaan Oost, ter hoogte van een bedrijventerrein. Een auto en een motor reden volgens de politie met hoge snelheid. Of er sprake was van een straatrace, wordt nog onderzocht. De auto botste vervolgens op een tegemoetkomende auto. De motorrijder reed na het ongeluk eerst door, maar keerde korte tijd later terug. Daar kwam hij ten val. Vervolgens liet hij zijn motor achter en ging er vandoor. De politie heeft het voertuig in beslag genomen voor onderzoek en is nog op zoek naar de bestuurder.

Voertuig opengeknipt

De bestuurder van de auto die op de tegenligger botste, is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en daarna aangehouden. Een inzittende van die auto raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk of er meer personen in het voertuig zaten.

In de tegemoetkomende auto raakte eveneens iemand zwaargewond. Het slachtoffer moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Of het daarbij om de bestuurder gaat, is nog niet duidelijk. De N209 is inmiddels weer open.