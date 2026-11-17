Bij een ongeluk op de Harderdijk (N306) bij Biddinghuizen, is een persoon om het leven gekomen. De auto waar de persoon in zat, raakte door nog onbekende reden van de weg af en eindigde op de zijkant. In de auto zat nog een inzittende, die persoon is zwaargewond geraakt.

Volgens een correspondent ter plaatse gebeurde het ongeluk rond 22.00 uur maandagavond. Meerdere hulpdiensten moesten ter plaatse komen. Volgens de politie betreft het waarschijnlijk een eenzijdig ongeval. De gewonde was wel aanspreekbaar. Over de identiteit van de inzittenden is niks bekend gemaakt.

De Dijk tussen de Ganzenweg tot de Bremerweg is voor politieonderzoek tijdelijk een aantal uur afgesloten geweest.