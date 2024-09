Bezorgauto pizzeria rijdt vol tegen lantaarnpaal, bestuurder spoorloos

Een bezorgauto van een bekende pizzaketen is in de nacht van zondag op maandag tegen een lantaarnpaal gebotst en achtergelaten in Heerhugowaard. Volgens een correspondent ter plaatse zou het voertuig mogelijk gestolen zijn.

Meerdere hulpdiensten kwamen af op een melding van een incident op de kruising van de Middenweg met de Zuidtagent. Eenmaal ter plaatse bleek dat de auto tegen een paal was gereden en dat de automobilist met de noorderzon was vertrokken.

Een vestiging van de pizzaketen zit aan de overkant van de plek waar het ongeluk gebeurd is maar omdat deze al dicht was, wordt er maandag verder onderzoek gedaan.