Bestuurder wordt onwel op A27, snelweg dicht en traumahelikopter geland

De snelweg A27 is maandagmiddag in zuidelijke richting afgesloten tussen Lexmond en Noordeloos. Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer is stilgelegd nadat een bestuurder onwel was geworden.

Heb jij de Hart van Nederland-app al op je telefoon? Bekijk in de video bovenaan het artikel hoe je 'm download op Android.

Om de hulpdiensten en de traumahelikopter de ruimte te geven is de weg afgesloten. Ook in noordelijke richting is een rijbaan dicht.

Volgens de ANWB is het nog wel mogelijk om via de op- en afrit te rijden, maar zorgt de file inmiddels voor een uur vertraging. Het advies is dan ook om om te rijden via de A2 en de A15.

Later meer.

ANP