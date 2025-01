Jonge bestuurder (18) vrijgelaten na fataal ongeluk in Capelle, blijft wel verdachte

De 18-jarige bestuurder, die woensdagavond werd aangehouden na het fatale ongeluk in Capelle aan den IJssel, is donderdagmiddag vrijgelaten. Hij blijft echter verdachte in het lopende onderzoek naar het ongeval, meldt de politie via X.

Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven: een 81-jarige vrouw en een 80-jarige man. Het ongeval gebeurde woensdagavond rond 19.45 uur. De voetgangers werden op de Ketensedijk door een auto geschept.

Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel liet kort na het ongeluk weten "diep geschokt" te zijn. "Dit raakt ons in het hart. Het is afschuwelijk," meldt hij in een schriftelijke verklaring. "Ik leef mee met de familie en wens ze veel sterkte om dit zware verlies te verwerken. Dit ongeval raakt de familie en directe omgeving van de slachtoffers, maar ook de Capelse gemeenschap. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de levens niet meer redden. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is in volle gang. We vragen iedereen om de privacy van de betrokken familie te respecteren."