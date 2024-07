Bestuurder vlucht na ongeluk, twee inzittenden naar het ziekenhuis

Een bestelbus is in de nacht van donderdag tot vrijdag van de weg geraakt op de Randweg in Den Bosch. Volgens getuigen waren twee inzittenden er zwaar aan toe. De bestuurder is gevlucht.

Het ongeval vond plaats rond 02.45 uur. Het voertuig telde vier inzittenden en reed ter hoogte van de voetgangersbrug toen het een lichtmast ramde en van de weg raakte.

Een woordvoerder van Politie Oost-Brabant bevestigt aan Hart van Nederland dat twee van de inzittenden zijn vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelbus is nog steeds spoorloos. De politie is gestart met een onderzoek.