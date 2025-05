Bestuurder scootmobiel overleden na botsing met vrachtwagen

In Lemmer is de bestuurder van een scootmobiel overleden na een botsing met een vrachtauto, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur op de Plattedijk in de Friese plaats.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. Hulpverlening mocht niet meer baten. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend. De Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek.

ANP