Bestuurder richt ravage aan in woonwijk, rijdt door na zware crash

Een automobilist heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor een ravage gezorgd in een woonwijk in Zaandam. De bestuurder van een gele werkbus knalde met hoge snelheid op een geparkeerde auto, waardoor het voertuig door een lantaarnpaal vloog en uiteindelijk in de gevel van een woning tot stilstand kwam.

De lantaarnpaal brak bij de botsing af en een fiets die eraan vast zat werd vernield. De klap was zo hevig dat ook meerdere kliko’s tegen een tweede geparkeerde auto vlogen. Die auto werd meters meegesleurd en kwam pas zo’n tien meter verder tot stilstand, aldus een correspondent ter plaatse.

Vluchten

Volgens omwonenden stapte de 24-jarige bestuurder kort na de crash uit, inspecteerde vluchtig de schade en probeerde er vandoor te gaan. Zijn voertuig was echter zodanig beschadigd dat hij slechts 200 meter verder wist te rijden. Daar kwam de bus tot stilstand.

De politie hield de man aan. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed, na een positieve speekseltest. De arrestatie verliep niet zonder slag of stoot: de man verzette zich hevig en agenten moesten veel moeite doen om hem in de politieauto te krijgen, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Twee bergingsvoertuigen waren nodig om de schade op te ruimen. De gele werkbus is in beslag genomen. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar de materiële schade is aanzienlijk. De politie onderzoekt het incident verder.