Bestuurder bestelbus overleden bij ernstig ongeval op A73

Ongeluk
Vandaag, 17:49
Op de A73 bij het Limburgse Sint Joost is donderdagmiddag rond 15.30 uur een ernstig verkeersongeval gebeurd. Een bestelbus kwam in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus is daarbij om het leven gekomen.
De politie meldt dat het Team Verkeer en de Forensische Opsporing ter plaatse onderzoek doen naar de toedracht van het ongeluk.
De A73 is voorlopig afgesloten voor verkeer. Automobilisten worden via andere wegen omgeleid.
