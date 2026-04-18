Bestuurder Duitse huurauto zorgt voor ravage in Den Haag

Op de Lijnbaan in Den Haag is vrijdagavond een huurauto uit Duitsland betrokken geraakt bij een kettingbotsing. Het voertuig botste op een geparkeerde auto, waarna de schade snel opliep.

Door de harde klap werd de eerste geparkeerde auto tegen een tweede auto gedrukt die vervolgens tegen een boom knalde. Die boom raakte daardoor scheef en dreigde op een derde geparkeerde auto te vallen.

Er raakte niemand gewond bij het ongeval. Wel werd de weg deels afgesloten om de schade af te handelen en de betrokken auto's weg te slepen. De scheefstaande boom is uiteindelijk omgezaagd om gevaar te voorkomen.