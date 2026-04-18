Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bestuurder Duitse huurauto zorgt voor ravage in Den Haag

Ongeluk

Vandaag, 12:02

Link gekopieerd

Op de Lijnbaan in Den Haag is vrijdagavond een huurauto uit Duitsland betrokken geraakt bij een kettingbotsing. Het voertuig botste op een geparkeerde auto, waarna de schade snel opliep.

Door de harde klap werd de eerste geparkeerde auto tegen een tweede auto gedrukt die vervolgens tegen een boom knalde. Die boom raakte daardoor scheef en dreigde op een derde geparkeerde auto te vallen.

Er raakte niemand gewond bij het ongeval. Wel werd de weg deels afgesloten om de schade af te handelen en de betrokken auto's weg te slepen. De scheefstaande boom is uiteindelijk omgezaagd om gevaar te voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.