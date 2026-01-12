Bestuurder die tegen boom knalt bij Gaanderen overleden

Bij eenzijdig ongeluk op de Varsseveldseweg in Gaanderen is een 56-jarige man uit Doetinchem om het leven gekomen, dat meldt Omroep Gelderland. Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur. Veel hulpdiensten werden opgeroepen, maar hulp kwam voor het slachtoffer te laat.

De auto reed hard op een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt door de politie onderzocht.