Bestuurder die tegen boom knalt bij Gaanderen overleden

Ongeluk
Vandaag, 17:44
Bij eenzijdig ongeluk op de Varsseveldseweg in Gaanderen is een 56-jarige man uit Doetinchem om het leven gekomen, dat meldt Omroep Gelderland. Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur. Veel hulpdiensten werden opgeroepen, maar hulp kwam voor het slachtoffer te laat.
De auto reed hard op een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt door de politie onderzocht.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.