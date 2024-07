Bestuurder bestelbus zwaargewond na heftig ongeval met vrachtwagen in Hellouw

In Hellouw (Gelderland) is woensdagmiddag een bestuurder zwaargewond geraakt bij een heftig ongeval. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op het kruispunt van de Irenestraat en de Graaf Reinaldweg op elkaar.

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Uit eerste bevindingen blijkt dat het vermoedelijk om een voorrangskwestie ging, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

De bestuurder van de bestelbus raakte zwaargewond. Hij of zij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de vrachtwagen is geschrokken, maar bleef ongedeerd. Op beelden bovenaan het artikel is de zien dat beide voertuigen enorm veel schade hebben. Een deel van de vrachtwagen belandde in de sloot.