Nederlander overleden onder eigen bestelwagen in België

Ongeluk

Vandaag, 20:41

Een Nederlandse man is maandagmiddag overleden toen hij onder zijn eigen bestelwagen terechtkwam in het West-Vlaamse Wingene. De man van in de veertig jaar had autopech en wilde dit zelf oplossen.

De lokale politie vertelt aan Het Laatste Nieuws dat de man op de openbare weg reed toen hij autopech kreeg. Hij zou zijn wagen op de weg stil hebben gezet, materiaal uit zijn koffer hebben gepakt en onder zijn bestelwagen zijn gekropen. Daarop kwam wagen in beweging, waardoor de man vast kwam te zitten.

De hulpdiensten hebben geprobeerde de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Over de exacte leeftijd van de man gaan verschillende berichten rond in de lokale media. De Belgische politie was niet bereikbaar voor commentaar.

