Bij een ernstig ongeluk op de A6 tussen Emmeloord en Bant is woensdagmiddag een automobilist zwaargewond geraakt. Een bestelbus botste achterop een auto die vervolgens een vrachtwagen raakte. Het ongeluk gebeurde in een file die was ontstaan door een vrachtwagen met pech.

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De aanrijding vond even voor 12.30 uur plaats, vlak voor de afslag Bant. De automobilist moest door hulpverleners uit het voertuig worden gehaald en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd onderweg afgemeld. De bestuurders van de bestelbus en de vrachtwagen bleven ongedeerd.

De A6 vanuit Emmeloord richting Bant was enige tijd afgesloten. Inmiddels kan het verkeer via de vluchtstrook passeren, maar er staat nog een lange file. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.