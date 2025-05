'Baby naar ziekenhuis na ongeval in zwembadje'

Een persoon is zaterdagmiddag te water geraakt aan de Tasmanstraat in Breda. Buurtbewoners vertellen aan Breda Vandaag dat het zou gaan om een baby van slechts enkele maanden oud.

Het ongeval gebeurde rond 13.50 uur. Het kindje zou in een zwembadje hebben gezeten en daarbij in de problemen zijn geraakt. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, met onder meer een traumahelikopter. De baby is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie laat aan Hart van Nederland weten geen details te kunnen geven over het ongeval, omdat het op privéterrein heeft plaatsgevonden.