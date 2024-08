Baby met spoed naar ziekenhuis nadat auto in sloot belandt in Enspijk

Langs de Provincialeweg Oost in Enspijk is vrijdagmiddag een auto in de sloot beland. In de auto zat een gezin met een baby'tje. De drie moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde om 13.00 uur. De auto belandde door het ongeval op de kop in het water. Omstanders die het zagen gebeuren, schoten snel te hulp. Het lukten ze om het gezin uit de auto te bevrijden.

Ziekenhuis

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, snelden zich ondertussen naar de plek toe. Het baby'tje moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook de ouders moesten naar het ziekenhuis om nagekeken te worden.

Het ging om een eenzijdig ongeval. Uiteindelijk lijkt het met geen ernstig letsel te zijn afgelopen, aldus de woordvoerder. De omstanders die hebben geholpen, hebben van de politie een bloemetje gekregen als dank.