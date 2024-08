Automobiliste met pech aangereden door vrachtwagen op A20

Een vrouw is donderdagochtend rond 10.30 uur aangereden door een vrachtwagen toen zij op de vluchtstrook stond op de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kan niet zeggen hoe ze eraan toe is.

Ook is onduidelijk waarom de vrouw op de vluchtstrook stond, maar volgens regionale media had ze vermoedelijk pech. De chauffeur van de vrachtwagen is gestopt na het incident, aldus de politie. De weg was enige tijd afgesloten, maar ging rond 13.30 uur weer open.

ANP