Automobilist zwaargewond na politieachtervolging Eindhoven

Een automobilist in Eindhoven is zwaargewond geraakt nadat hij na een politieachtervolging tegen meerdere bomen botste. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De achtervolging begon toen de politie reageerde op een verdachte situatie en de bestuurder met hoge snelheid wegreed, meldt Omroep Brabant.

De auto zou meerdere keren door rood zijn gereden en de rijsnelheid liep flink op. Op de Aalsterweg verloor de bestuurder de controle, botste tegen een aantal bomen en kwam toen tot stilstand. De bestuurder raakte bekneld en werd nadat hij bevrijd was met spoed naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

De auto, die volgens de regionale omroep gehuurd was, is in beslag genomen voor onderzoek.