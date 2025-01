Automobilist schept bejaarde vrouw (80) op zebrapad en rijdt door

De politie is op zoek naar de bestuurder van een witte Opel Astra die op dinsdag 14 januari een 80-jarige vrouw heeft aangereden in Maarssen. Het incident vond plaats toen het slachtoffer aan het einde van de middag een zebrapad overstak. De vrouw liep letsel op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed door zonder te stoppen.

In een bericht deelt de politie details over de laatste momenten voor het ongeluk. Dit in de hoop dat getuigen zich melden. "Tussen 17.40 uur en 17.45 uur loopt het slachtoffer vanaf het Antilopespoor richting de Aldi aan het Bisonspoor. Om daar te komen moest ze het zebrapad op de Safariweg oversteken. Ze kijkt nog goed voordat ze oversteekt, maar wordt tijdens het oversteken hard aangereden," aldus de politie.

Tips

Getuigen hebben aangegeven dat het vermoedelijk gaat om een witte Opel Astra van een ouder model. "Helaas ging de bestuurder ervandoor zonder te stoppen," zegt de politie. Het onderzoek naar de aanrijding is in volle gang, en de politie roept iedereen die iets gezien heeft of over relevante camerabeelden beschikt op om zich te melden. Dat kan via het tipformulier op de website van de politie of via 0800-6070.