Automobilist rijdt bezorger het ziekenhuis in en vlucht daarna te voet

Twee auto's zijn woensdagavond op de Prins Hendrikweg in Vlissingen op elkaar gebotst. Een van de bestuurders was een pakketbezorger, hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een correspondent ter plaatse is de andere bestuurder na het ongeluk uitgestapt en weggevlucht.

Het ongeluk gebeurde rond 18.20. Terwijl de ene bestuurder zou zijn gevlucht, zou de andere auto zwaar beschadigd zijn doorgereden, met onder andere een afgebroken wiel. Omstanders zouden de man in de beschadigde auto hebben geholpen en toen politie en ambulance ter plekke waren is hij onderzocht. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de weg aan het begin van de avond afgezet om onderzoek te kunnen doen naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en de identiteit van de gevluchte bestuurder te achterhalen.