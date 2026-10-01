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Automobilist ramt politieauto na negeren stopteken op A79

Ongeluk

Vandaag, 21:39

Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging in Limburg. De bestuurder negeerde rond 19.30 uur een stopteken op de A79 bij Meerssen en ging ervandoor. Niemand raakte gewond.

De politie zette na het negeren van het stopteken de achtervolging in. Tijdens zijn vlucht ramde de automobilist een politievoertuig.

Even voor 19.40 uur raakte de bestuurder op de A2 ter hoogte van Maastricht van de weg. Agenten konden hem daar aanhouden.

Verdacht van poging doodslag

De automobilist wordt verdacht van poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling. Waarom hij het stopteken negeerde, is nog niet bekend. Ook heeft de politie nog geen verdere informatie over de verdachte gedeeld. De zaak wordt onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland
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