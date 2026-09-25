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Automobilist overleden bij ernstig ongeluk met vrachtwagen op N46

Ongeluk

Vandaag, 13:28

Bij een ernstig ongeval op de N46 bij het Groningse Sint Annen is vrijdagochtend een automobilist overleden. Een vrachtwagen en een auto met aanhangwagen kwamen met elkaar in botsing. De weg is voorlopig afgesloten.

Het ongeluk gebeurde vrijdag rond 08.40 uur. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen. De hulp aan de automobilist mocht helaas niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plekke.

N46 dicht tot 18.00 uur

Het ongeval zorgde voor een grote ravage. De vrachtwagen belandde door de botsing in de greppel. Daarnaast liggen veel brokstukken van de auto verspreid over de weg.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek. De N46 is voorlopig in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 18.00 uur weer opengaat.

Door Redactie Hart van Nederland
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