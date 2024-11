Automobilist overleden na politieachtervolging bij grens Nederland en België

Een bestuurder die donderdagochtend hard wegreed voor de politie, is net over de grens bij het Belgische Mol om het leven gekomen. De auto botste tijdens de vlucht tegen een boom op de Eerselseweg, waarbij de bestuurder overleed.

De automobilist kreeg rond 07.15 uur in Nederland een stopteken van de politie. In eerste instantie leek hij te stoppen, maar hij ging vervolgens toch in volle vaart ervandoor richting België. De achtervolging eindigde met een fatale crash.

ANP