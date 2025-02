Automobilist overleden na ongeluk op Zuilense Ring in Utrecht

Op de Zuilense Ring, die de grens vormt tussen Utrecht en Maarssen, is een automobilist overleden door een ongeluk. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde in een sloot. De brandweer heeft de bestuurder uit het voertuig gehaald, maar de man bleek al overleden.

De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. Er zijn geen sporen van een botsing, zegt een woordvoerder. Hij houdt er rekening mee dat de man een tijd in het water heeft gelegen en dat hem dat uiteindelijk fataal is geworden.

In verband met het onderzoek is de N230 vanaf het Gandhiplein richting Maarssen en de A2 nog enkele uren afgesloten.

ANP