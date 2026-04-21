Automobilist overleden bij ernstig ongeluk op A9

Op de A9 ter hoogte van knooppunt Raasdorp bij Lijnden is maandagavond een persoon om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een ernstig verkeersongeval waarbij twee personenauto’s met elkaar in botsing kwamen. De bestuurder van het achterste voertuig is hierbij overleden, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De bestuurder van het andere voertuig is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur. Meerdere ambulances, brandweereenheden en een traumateam werden opgeroepen om hulp te verlenen. Eén van de inzittenden raakte bij het ongeval zwaargewond en is ter plaatse gereanimeerd. Ondanks de inzet van de hulpverleners mocht de hulp niet meer baten en is het slachtoffer aan de verwondingen overleden. Door het ongeval werd de A9 in de richting van Alkmaar volledig afgesloten.

Werkzaamheden

Momenteel zouden er werkzaamheden plaatsvinden in de omgeving van knooppunt Rottepolderplein. De politie onderzoekt of deze werkzaamheden betrekking hebben gehad op het ongeval. Beide voertuigen zijn in beslag genomen en meerdere getuigen zijn gehoord. De politie roept iedereen op die meer heeft gezien of dashcambeelden in bezit heeft zich te melden.