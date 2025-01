Automobilist (57) omgekomen bij ernstig ongeluk in Musselkanaal

Een 57-jarige automobilist is woensdagochtend overleden bij een ongeluk in het Groningse Musselkanaal. Volgens de politie vond het ongeval rond 07.25 uur plaats op de Zuider Kanaalweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en belandde in een sloot.

Hulpdiensten, waaronder duikers van de brandweer, waren snel ter plaatse. In het voertuig bevond zich één persoon, maar hulp mocht niet meer baten.

Mogelijk speelde de gladheid een rol bij het ongeluk. Een correspondent ter plaatse meldde dat het wegdek extreem glad was. De politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.