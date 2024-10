Automobilist (27) raakt gewond na crash tegen boom, auto vliegt over de kop

Een 27-jarige automobilist heeft vrijdagochtend in Hooghalen de schrik van zijn leven gekregen toen hij met zijn auto hard tegen een boom botste. Door de hevige impact sloeg het voertuig over de kop. De bestuurder, die gewond raakte, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn, maar het ongeluk moet een flinke klap geweest zijn.

Het ongeval gebeurde rond 06.10 uur op de Streek in Hooghalen. De weg werd meer dan twee uur afgesloten om de hulpdiensten en onderzoeksteams de ruimte te geven hun werk te doen.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De politie meldt dat het om een eenzijdig ongeval gaat.

Beeld: Persbureau Meter