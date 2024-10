Autoambulance klapt op stilstaande motorrijder Valkenswaard

Een bijzonder ongelukkige ochtend voor een motorrijder in Valkenswaard. De man stond nietsvermoedend te wachten op een kruispunt in de Brabantse plaats, toen hij plots aangereden werd door een autoambulance, een oplegger om auto's mee te vervoeren. De 61-jarige motorrijder kwam op de weg terecht en moest worden nagekeken door de 'normale' ambulance.

Het voorval vond plaats op het kruispunt tussen de Waalreseweg en de Kerkhofstraat. Een correspondent zegt dat de autoambulance schijnbaar een afslag had gemist en daarom hard achteruit reed. Daarbij werd de stilstaande motorrijder ongelukkig genoeg over het hoofd gezien en dus geraakt.

Na de botsing kwam de motorrijder op het wegdek terecht, waar even later ambulancebroeders zich over hem ontfermden. Gelukkig was de 61-jarige man nog aanspreekbaar. Zijn motor heeft schade opgelopen, zo is te zien op beelden.