Auto zwaar gehavend na ongeval in Wamel, 'sloeg meerdere keren over de kop'

In het Gelderse Wamel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een heftig ongeval gebeurd. Op beelden is te zien dat een auto flink beschadigd is. Volgens de Gelderlander is de wagen van een talud gereden en meerdere keren over de kop geslagen.

Het ongeval gebeurde iets na 04.00 uur aan de Van Heemstraweg. De krant meldt dat de auto werd gelanceerd en tot stilstand kwam bij een betonnen muur. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurder gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Een traumahelikopter was opgeroepen, maar die is onderweg weer geannuleerd.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet bekend.