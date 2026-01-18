Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Auto vliegt tijdens het rijden in brand, chauffeur gewaarschuwd door omstanders

Ongeluk

Vandaag, 20:09 - Update: 59 minuten geleden

Link gekopieerd

In de Amnesty Internationalstraat in Venlo is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. Volgens regionale omroep L1 waarschuwden omstanders de chauffeur, die niet doorhad dat zijn wagen in brand stond. De politie bevestigt alleen dat er een lang brandspoor is, wat er op kan duiden dat het voertuig inderdaad branden is door gereden.

Van de auto is weinig over. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.