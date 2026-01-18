Auto vliegt tijdens het rijden in brand, chauffeur gewaarschuwd door omstanders

In de Amnesty Internationalstraat in Venlo is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. Volgens regionale omroep L1 waarschuwden omstanders de chauffeur, die niet doorhad dat zijn wagen in brand stond. De politie bevestigt alleen dat er een lang brandspoor is, wat er op kan duiden dat het voertuig inderdaad branden is door gereden.

Van de auto is weinig over. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt.