Auto vliegt in brand na ongeval in Beverwijk: één persoon overleden

In Beverwijk is zondagavond een persoon overleden bij een heftig ongeval. Dat meldt de politie. De tunnel bij de kruising tussen de Spoorsingel en de Laan der Nederlanden is enige tijd afgesloten geweest.

Op beelden is te zien dat het voertuig tot stilstand is gekomen tegen de zijkant van de tunnel en in brand is gevlogen. Hulpdiensten, zoals de politie, ambulance en brandweer, kwamen snel ter plaatse. Helaas mocht hulp niet meer baten: het slachtoffer overleed aan de verwondingen.

Meer informatie over het slachtoffer en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht.