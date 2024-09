Schoonmaakster vergeet handrem, auto rolt zo jachthaven Brouwershaven in

Een bizar begin van de dag voor een schoonmaakster die zondagochtend haar auto in het water van de jachthaven in Brouwershaven zag liggen. De vrouw zat niet in het voertuig op het moment van het incident en raakte dus niet gewond.

Volgens de politie had de vrouw haar auto geparkeerd bij de Nieuwe Jachthaven om te gaan schoonmaken in de buurt. Bij terugkomst, rond 07.10 uur, zag ze tot haar schrik dat haar auto in het water lag. Ze verklaarde tegenover de politie dat ze was vergeten de handrem te gebruiken.

De auto heeft tijdens het bestuurderloze ritje ook een Duits zeiljacht geraakt. De schade aan het schip lijkt gelukkig mee te vallen.

Bergingsbedrijf Ista moest worden ingeschakeld om het voertuig uit het water te halen.