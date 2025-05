Auto te water in Drenthe, persoon zwaargewond naar het ziekenhuis

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto aan de Verlengde Vaart in het Drentse dorp Erica te water geraakt. De politie kreeg de melding binnen rond 23.05 uur. De hulpverlening werd direct opgestart en een persoon werd uit het water gehaald, meldt de politie op X.

De persoon was er volgens de politie ernstig aan toe en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.