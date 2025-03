Auto vliegt over rotonde in Balkbrug: bestuurder naar ziekenhuis

Een automobilist heeft vrijdagavond rond 23.00 uur voor flink wat opschudding gezorgd op de Zwolseweg bij Balkbrug. De bestuurder reed rechtdoor over een rotonde, ramde meerdere verkeersborden en kwam uiteindelijk zwaar beschadigd tot stilstand. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde terwijl de auto richting Nieuwleusen reed. In plaats van de bocht te volgen, schoot het voertuig dwars over de rotonde heen. De impact zorgde voor flinke schade aan zowel de auto als de rotonde zelf.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om de bestuurder bij te staan. De automobilist is vervolgens ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Brokstukken

De weg lag na het incident bezaaid met brokstukken en verkeersborden. De beschadigde auto moest worden weggesleept, en de gemeente zal de schade aan de rotonde moeten herstellen.

Het is niet bekend of de bestuurder mogelijk onwel is geworden of dat andere factoren een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt het ongeval verder.