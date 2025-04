Auto rolt haven in Zutphen in: ‘Handrem zat er mogelijk niet op’

Een auto is maandagmiddag in het water van de Loshaven in Zutphen beland. Dat meldt een correspondent. De eigenaresse ontdekte het voorval toen ze haar auto niet meer op de parkeerplek aantrof. Lang hoefde ze niet te zoeken: het voertuig was van de kade gerold en lag zo’n zes meter lager in het water.

Rijkswaterstaat kwam ter plaatse, maar kon de auto niet bergen. Uiteindelijk werd het voertuig met een kraan uit het water gehaald. Vanwege de schade is de auto direct total loss verklaard en overgedragen aan een recyclingbedrijf in de buurt. Er raakte niemand gewond.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Vermoed wordt dat de handrem niet goed was aangetrokken, maar de eigenaresse zelf ontkent dat.