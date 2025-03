Auto met vrouw en kind rijdt vanuit wasstraat de sloot in

In Leiderdorp is zondagochtend een auto met een vrouw en een klein kind te water geraakt, direct nadat ze uit de wasstraat kwamen. Medewerkers van de wasstraat sprongen direct de sloot in om moeder en kind te redden.

Het incident gebeurde rond 10:15 uur bij Claro Carwash aan de Zijlbaan. Volgens de bestuurster sloeg de auto plotseling op hol, ramde een pilaar en belandde op zijn kant in de naastgelegen sloot. Vier medewerkers twijfelden geen moment en haalden de inzittenden uit het voertuig.

Moeder en kind ongedeerd, politie onderzoekt oorzaak

Ambulancepersoneel controleerde moeder en kind, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en heeft meerdere getuigenverklaringen opgenomen. Twee bergers zijn ter plaatse om de auto uit de sloot te halen.

Beeld: Regio 15