Auto met vier kinderen raakt te water langs A28, omstanders maken 'verschil tussen leven en dood'

Ongeluk

Vandaag, 21:39

Bij een ongeluk op de A28 ter hoogte van het Overijsselse Rouveen is een auto met zes personen in het water beland. Het ging om vier kinderen en twee volwassenen. Alle zes de personen kwamen met hulp van omstanders uit de auto. Een persoon, volgens RTV Oost een kind, moest gereanimeerd worden.

Het kind zou met hartslag naar het ziekenhuis zijn vervoerd, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De woordvoerder prijst het kordate optreden van automobilisten die stopten om het gezin uit hun auto te bevrijden. "Dat heeft misschien wel het verschil gemaakt tussen leven en dood", zegt de Veiligheidsregio IJsselland tegen RTV Oost.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

