Auto komt in Dirksland in sloot terecht en vat vlam, bestuurder overleden

Ongeluk
Vandaag, 21:26 - Update: 2 uur geleden
Bij een ongeluk op de Oudelandsedijk in het Zuid-Hollandse Dirksland is een auto in de sloot terechtgekomen en in brand gevlogen. De bestuurder is daarbij overleden, meldt de politie.
Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur. Voor zover bekend zaten er geen ander personen in het voertuig, de politie doet nog onderzoek.
