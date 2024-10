Auto knalt op lantaarnpaal Eindhoven, twee gewonden

Twee mensen zijn zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Estafettelaan in Eindhoven. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het voorval is nog onbekend.

Blaastest

Een auto botste rond het begin van de avond op een lantaarnpaal in de Brabantse plaats, een inzittende raakte gewond. Ook is er op straat een ander slachtoffer aangetroffen. Of die persoon ook in de auto zat is nog niet duidelijk. De bestuurder is aangehouden na een blaastest, schrijft regiokrant Eindhovens Dagblad.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse omdat ze in de buurt bezig waren met een oefening. Die oefening werd stilgelegd om de hulp aan de slachtoffers te kunnen bieden. Uiteindelijk zijn ze per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.