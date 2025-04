Auto belandt op zijn kop in sloot, inzittende overleden

De inzittende van een auto is maandagochtend dood aangetroffen in een sloot in het Brabantse Standdaarbuiten. Het voertuig lag ondersteboven in het water naast de Langeweg-Zuid, pal naast de A17. Wanneer en hoe het ongeval heeft plaatsgevonden, is nog niet duidelijk.

De politie kreeg rond 06.30 uur een melding binnen van een auto in de sloot. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Hulp bleek niet meer mogelijk voor de inzittende. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

De politie vermoedt dat het gaat om een eenzijdig ongeval. Wanneer en hoe de auto in de sloot is beland, wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien op de Langeweg-Zuid tussen zondag 13 april 21.00 uur en maandag 14 april 06.30 uur zich te melden via 0900-8844 of via het WhatsApp-nummer 06-12207006.