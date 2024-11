Auto geschept door trein bij politieachtervolging, twee doden

In het Brabantse Berghem bij Oss zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee inzittenden van een auto om het leven gekomen toen ze tijdens een politieachtervolging op een spoorwegovergang werden geraakt door een passagierstrein.

De botsing was even voor 01.00 uur aan de Burgemeester van Erpstraat. Een politiewoordvoerder laat weten dat de achtervolging was ingezet vanwege een verdacht voertuig. De auto ging met hoge snelheid over de overweg en kwam daarbij in botsing met de trein.

Voor zover bekend raakte in de trein niemand gewond. De identiteit van de twee inzittenden is niet bekend. De Rijksrecherche onderzoekt de rol van de politie bij het ongeval.

Geen treinen

Door het ongeval rijden er rijden dinsdagochtend geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch, dat meldt ProRail. De spoorbeheerder doet onderzoek naar de trein en het spoor. "Het heeft invloed voor de reiziger, want er zijn namelijk maar beperkt aantal bussen beschikbaar. Houd daarom de reisplanner in de gaten. Naar verwachting is er tot het einde van de ochtend geen treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch mogelijk", vertelt woordvoerder Raymond de Jong tegen Hart van Nederland.

ANP/Hart van Nederland