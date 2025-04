Auto total loss in Lelystad na zwaar ongeluk: twee gewonden

Bij een ongeluk op de Bosweg in Lelystad zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 02.10 uur, toen de bestuurder de macht over het stuur verloor. De klap was fors en liet een flinke ravage achter. Van de auto is nog maar weinig over.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast politie en ambulance werd ook de brandweer met spoed opgeroepen om hulp te bieden aan de betrokkenen. Een traumateam stond klaar, maar hun inzet bleek uiteindelijk niet nodig.

Twee inzittenden van het voertuig raakten bij de crash gewond en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt.

Onderzoek

De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Of er sprake was van alcoholgebruik, te hard rijden of een andere factor, is nog niet bevestigd.

De Bosweg was door het incident enige tijd afgesloten voor verkeer. Het wrak van de auto is inmiddels weggesleept.