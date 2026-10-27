Auto rijdt dwars door muur van carport in Heeze: flinke schade

Een automobilist is maandagavond met een auto door de muur van een carport gereden aan de Pastoor Gastlaan in Heeze. Door de klap stortte de muur in. De bestuurder en zijn bijrijdster kwamen met de schrik vrij.

De bewoners zaten op dat moment binnen op de bank toen ze plotseling een harde dreun hoorden. Toen ze buiten gingen kijken, bleek een auto dwars door de muur van hun carport te zijn gereden, schrijft Heeze-Leende 24.

Bij het ongeluk raakte ook een andere auto beschadigd die onder de carport geparkeerd stond.