Auto vliegt in brand na crash in Wageningen, bestuurder overleden

Een auto is donderdagavond in Wageningen met enorme kracht tegen een boom geknald en vervolgens in brand gevlogen. De bestuurder, die nog in het voertuig zat, overleefde het ongeluk niet. Dat bevestigt de politie vrijdagochtend aan Hart van Nederland.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde even voor 02.00 uur op de Lawickse Allee, ter hoogte van het Huppelpad. De elektrische auto kwam uit de richting van Rhenen, reed eerst een lantaarnpaal omver en knalde daarna frontaal tegen een boom. Ooggetuigen zagen het voertuig direct daarna in brand vliegen.

De brandweer probeerde het vuur te blussen, maar de auto vatte meerdere keren opnieuw vlam. Daarom werd een speciale dompelbak opgeroepen om het voertuig volledig onder water te zetten en het vuur zo definitief te doven.

Een traumahelikopter landde in een nabijgelegen weiland, maar medische hulp mocht niet meer baten. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.