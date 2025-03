Auto knalt op stapel stenen in Gasselternijveen: bestuurder gewond

Een auto is donderdagochtend met hoge snelheid van de weg geraakt en frontaal tegen een stapel stenen tot stilstand gekomen in het Drentse Gasselternijveen. Het ongeluk gebeurde op de Hoofdstraat, waar omstanders de auto in een rechte lijn zagen afwijken van de weg.

De wagen ramde eerst een paal en een perenboom voordat hij eindigde tegen een stapel sierstenen die nog in plastic verpakt voor een huis lagen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder is na behandeling in de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De stapel stenen waar de auto tegenaan botste, was van bewoonster Anne Mies Rosenthal. Ze had ze over na de aanleg van een nieuwe oprit. Kort voor het ongeluk verkocht ze de overgebleven stenen aan haar buren. "Mijn buurvrouw zei dat ik naar huis moest komen omdat er een ernstig ongeval voor mijn huis gebeurd is", zegt Anne Mies tegen Hart van Nederland. "Hij is de controle over het stuur kwijtgeraakt, waarschijnlijk vanwege iets neurologisch", weet ze te melden. "Verschrikkelijk. Stenen kan je vervangen, een mens niet."