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Paard dood bij aanrijding op N347 bij Hellendoorn, twee gewonden

Ongeluk

Vandaag, 11:25

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Twee mensen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de N347 bij Hellendoorn. Een auto botste op een overstekend paard en belandde vervolgens in een sloot, schrijft De Gelderlander. Het paard overleefde de aanrijding niet.

Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur op de Ommerweg, net voorbij de Nieuwe Twentseweg. De bestuurder werd verrast door het overstekende paard en kon een botsing niet meer voorkomen, meldt De Gelderlander. Hoe het dier op de weg terechtkwam, is niet duidelijk.

De auto raakte zwaar beschadigd door de klap. De motorkap werd ingedeukt en de voorruit raakte flink beschadigd. Beide inzittenden liepen verwondingen op. De N347 werd na het ongeluk volledig afgesloten voor het verkeer.

Door Redactie Hart van Nederland
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